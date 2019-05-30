Эксперт рассказал о возможном вреде кофе

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможном вреде кофе.

«Кофеин, который содержится в кофе, действительно вызывает зависимость, привыкание, такое же, как к никотину. Неупотребление очередной порции кофе у человека, который к нему привык, вызывает дискомфорт, ухудшение настроения, острое желание выпить кофе», — заявил он.

По его словам, не нужно пить кофе ежедневно. Допустимым он назвал употребление такого напитка около двух раз в неделю.

Как пояснил Ковтун, большинству людей кофе не очень нужен, поскольку зачастую у них офисная, сидячая работа.

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