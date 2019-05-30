Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

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Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
  • РИА Новости

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов для россиян и для иностранцев — 13% и 30%... Будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке. — RT) для россиян», — приводит слова министра ТАСС.

В апреле газета «Известия» сообщала, что кабмин планирует обсудить возможность освободить граждан страны с зарплатами менее 13 тыс. рублей от подоходного налога. 

Впоследствии представитель российской трёхсторонней комиссии при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений заявил, что указанный вопрос пока не стоит на повестке.

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