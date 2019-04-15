В правительстве не обсуждают изменения правил начисления НДФЛ
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Кроме того, там отметили, что в ближайшие полгода обсуждение данного вопроса не предусмотрено.
«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — уточнил собеседник агентства.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в российском правительстве планируют обсудить возможность освободить граждан страны с зарплатами около 13 тыс. рублей от подоходного налога.
В декабре 2018 года были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.