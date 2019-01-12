Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Компания HeadHunter подготовила январский рейтинг вакансий с наиболее высокими зарплатами.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
  • РИА Новости

Лидирует врач акушер-гинеколог-репродуктолог, которому работодатели в Москве готовы предложить от 574 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

На сумму от полумиллиона на руки могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Позиции также открыты в столице.

Затем идут Python developer в Москве ($4 тыс. на руки) и финансовый директор во Владивостоке (от 500 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

В первую десятку также вошли позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, Senior Java Developer и стоматолога-ортопеда.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.

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