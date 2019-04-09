В Госдуму внесли проект о льготах по НДФЛ во время ипотечных каникул
- РИА Новости
Документом предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.
Как отмечается, в ходе экспертизы было установлено, что предоставление заёмщику ипотечных каникул повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.
Поправка разработана в связи с подготовкой к рассмотрению ГД во втором чтении проекта об ипотечных каникулах. Он был внесён во исполнение поручений, содержащихся в послании президента России Федеральному собранию.