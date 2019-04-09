В Госдуму внесли проект о льготах по НДФЛ во время ипотечных каникул

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Сенаторы и депутаты во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц в рамках ипотечных каникул. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.
В Госдуму внесли проект о льготах по НДФЛ во время ипотечных каникул
  • РИА Новости

Документом предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.

Как отмечается, в ходе экспертизы было установлено, что предоставление заёмщику ипотечных каникул повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.

Поправка разработана в связи с подготовкой к рассмотрению ГД во втором чтении проекта об ипотечных каникулах. Он был внесён во исполнение поручений, содержащихся в послании президента России Федеральному собранию.

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