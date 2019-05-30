Путин поздравил советского космонавта Леонова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с 85-летием. Глава государства отметил его высочайший профессионализм и беспримерное мужество.

«Высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность избранному делу всегда помогали вам успешно решать ответственные задачи, добиваться намеченных целей», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент также отметил многогранную общественную и просветительскую деятельность Леонова и пожелал ему здоровья и благополучия.

Кроме того, как передаёт kp.ru, Путин наградил лётчика-космонавта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.