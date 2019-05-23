Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле. Орденов, медалей и почётных званий удостоены более 30 человек, среди которых лётчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства. RT вёл прямую трансляцию.