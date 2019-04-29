Путин вручил золотые медали Героям Труда

В Кремле президент России Владимир Путин вручил медали пяти россиянам, удостоенным звания Героя Труда: артисту Василию Лановому, поэту и писателю Исхаку Машбашеву, руководителю направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергею Антонову (Приморский край), дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольге Бочкарёвой, а также советнику генерального директора (до июня 2018 года занимавшему пост гендиректора) завода «Красное Сормово» Николаю Жаркову. RT вёл прямую трансляцию.