Путин вручил золотые медали Героям Труда

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RT
В Кремле президент России Владимир Путин вручил медали пяти россиянам, удостоенным звания Героя Труда: артисту Василию Лановому, поэту и писателю Исхаку Машбашеву, руководителю направления промвооружения и такелажа «Южморрыбфлота» Сергею Антонову (Приморский край), дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская в Новосибирской области Ольге Бочкарёвой, а также советнику генерального директора (до июня 2018 года занимавшему пост гендиректора) завода «Красное Сормово» Николаю Жаркову. RT вёл прямую трансляцию.
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