В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в городских фонтанах чревато не только простудой, но и более серьёзными заболеваниями. Об этом сообщается в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве указали, что вода в фонтанах редко обновляется и не обеззараживается. Кроме того, в них купаются собаки и птицы, которые зачастую являются переносчиками инфекций.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.

Также, как добавили в Роспотребнадзоре, во время купания в фонтане можно получить травму, в частности, вследствие падения.

Ранее, как передавала «Вечерняя Москва», глава столичного Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев заявил о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.