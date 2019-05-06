Купальный сезон в Севастополе откроется 1 июня

Короткая ссылка
Купальный сезон в Севастополе откроется в субботу, 1 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Купальный сезон в Севастополе откроется 1 июня
  • РИА Новости

Он продлится до 15 сентября.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, на данный момент установлено 36 мест массового отдыха на водных объектах.

«Два городских пляжа — в Балаклаве и Ушаковой балке — на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов», — заявил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить