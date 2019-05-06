Купальный сезон в Севастополе откроется 1 июня
- РИА Новости
Он продлится до 15 сентября.
Как рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, на данный момент установлено 36 мест массового отдыха на водных объектах.
«Два городских пляжа — в Балаклаве и Ушаковой балке — на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов», — заявил он.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.