Купальный сезон в Севастополе откроется 1 июня

Купальный сезон в Севастополе откроется в субботу, 1 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Он продлится до 15 сентября.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, на данный момент установлено 36 мест массового отдыха на водных объектах.

«Два городских пляжа — в Балаклаве и Ушаковой балке — на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов», — заявил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.