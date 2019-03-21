В Гидрометцентре предупредили о начале сезона клещей в столичном регионе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на этой неделе в столичном регионе ожидается довольно тёплая погода, снег активно тает и испаряется, создавая влажность.

В связи с этим, как сообщает «Российская газета», синоптики советуют владельцам домашних животных запасаться специальными средствами против клещей, а также не выгуливать питомцев на участках, где уже сошёл снег, так как специальные акарицидные обработки парковых зон и мест отдыха в городах обычно проводят к началу купального сезона, то есть не ранее конца мая.

Отмечается, что как только растаял снег и прогрелся воздух, клещи сразу же выползают из своих убежищ.

Осенью 2018 года Следственное управление СК России по Тюменской области завело уголовное дело после смерти десятилетней девочки в больнице. Как сообщало URA.RU, мать ребёнка утверждала, что во время похода в лес за грибами её дочь укусил клещ, а сотрудники областной больницы №12 якобы несвоевременно оказали помощь.