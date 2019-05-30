Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
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«Вот опять же всё передернули... Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии. Это понятно?» — цитирует kp.ru парламентария.
Как указал Онищенко, нужно «идти по пути укрепления пресса».
Ранее учёные рассказали об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
Диетолог Михаил Гинзбург прокомментировал Nation News исследование специалистов.
Позднее Онищенко порекомендовал пожилым россиянам сочетать жизнь «чуть-чуть впроголодь» и физическую нагрузку.