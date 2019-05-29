В суд направили дело против директора башкирской школы, где произошло нападение

В суд направили уголовное дело против директора школы №1 Стерлитамака, где весной 2018 года ученик совершил нападение на одноклассников и учителя. Она обвиняется в халатности, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Башкирии.

По данным следователей, незадолго до инцидента директор другой школы рассказала обвиняемой о заявлениях неизвестного интернет-пользователя по поводу планов напасть на учебное заведение. Обвиняемая выяснила, кто является их автором.

«Однако директор школы, проявив преступное легкомыслие, проигнорировала полученную информацию и не сообщила в полицию об антиобщественных действиях ученика», — уточнили в пресс-службе.

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