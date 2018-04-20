Мать устроившего поножовщину в школе Стерлитамака рассказала о характере сына

Совершивший нападение в школе Стерлитамака подросток любил уединение и вёл дневник. Об этом в интервью RT рассказала мать школьника Лариса Тагирова.

По её словам, у мальчика тугоухость, в связи с чем над ним «постоянно зло подшучивали — то шептали, то кричали ему в ухо».

«Слуховой аппарат ему не стали ставить, потому что он всё-таки слышит, к тому же из-за него начались бы новые издёвки. А он не любит драться. Он вообще домашний и неконфликтный, сам говорил, что не хочет в драки лезть», — сказала она.

Тагирова добавила, что подросток «любит уединение».

«Если и выходил гулять, нигде допоздна не задерживался. Помогал по дому, когда я просила. Старались с ним разговаривать, помогать ему. Он к жизни из-за своих особенностей не совсем приспособлен. Ему иногда трудно себе обед положить и разогреть, посуду я его недавно начала приучать мыть. Со старшей сестрой у него хорошие отношения. Но вообще он редко на что-то жаловался. Всё носил в себе, как многие подростки. Тут со здоровыми-то детьми иногда психолог нужен, не то что с коррекционным классом. Особый нужен подход, внимание», — отметила она.

Она также рассказала о дневнике, который вёл её сын.

«Ему так было легче с этим справляться. В нём даже фамилии указывал своих обидчиков и крестики напротив них ставил. Я ходила с этим дневником к директору, она не обратила внимания. Сказала, что это ужасно, и всё. Сейчас я отдала этот дневник следователям, пусть они видят, как долго он всё это терпел. Он писал, что держал всё это в себе и переживал шесть лет», — сообщила Тагирова.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, который совершил нападение на учительницу и одноклассников в школе №1 в Стерлитамаке.

Полная версия интервью — в материале RT.