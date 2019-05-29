В Национальной мясной ассоциации оценили проверку «Роскачеством» фарша

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Анна Лушникова
Заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал в беседе с RT результаты проверки «Роскачеством» мясного фарша.
В Национальной мясной ассоциации оценили проверку «Роскачеством» фарша
  • РИА Новости

«Практически все претенденты соответствовали требованиям по безопасности. То, что «Роскачество» особенно выделяет одного или несколько производителей, совершенно нормально, оно предъявляет дополнительные повышенные требования. Но это не говорит о том, что другие торговые марки, которые не претендуют на российский Знак качества, непригодны к употреблению. Это требования именно к качественной характеристике, они не говорят о том, что товар небезопасен», — считает эксперт.

Синельников также отметил, что «Роскачество» в своей работе делает акцент на информирование потребителей о дополнительных свойствах продукта, делает сравнительную характеристику.

«Предварительно мы ознакомились с результатами, и они очень хорошие. Дело в том, что фарш — это достаточно неустойчивый продукт с небольшим сроком годности. Но все исследуемые образцы, за исключением нескольких, проходят по всем необходимым показателям», — заметил он.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, «Роскачество» провело исследование мясного фарша, приобретённого в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку.

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