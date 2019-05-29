В Национальной мясной ассоциации оценили проверку «Роскачеством» фарша

Заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал в беседе с RT результаты проверки «Роскачеством» мясного фарша.

«Практически все претенденты соответствовали требованиям по безопасности. То, что «Роскачество» особенно выделяет одного или несколько производителей, совершенно нормально, оно предъявляет дополнительные повышенные требования. Но это не говорит о том, что другие торговые марки, которые не претендуют на российский Знак качества, непригодны к употреблению. Это требования именно к качественной характеристике, они не говорят о том, что товар небезопасен», — считает эксперт.

Синельников также отметил, что «Роскачество» в своей работе делает акцент на информирование потребителей о дополнительных свойствах продукта, делает сравнительную характеристику.

«Предварительно мы ознакомились с результатами, и они очень хорошие. Дело в том, что фарш — это достаточно неустойчивый продукт с небольшим сроком годности. Но все исследуемые образцы, за исключением нескольких, проходят по всем необходимым показателям», — заметил он.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, «Роскачество» провело исследование мясного фарша, приобретённого в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку.