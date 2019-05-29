«Роскачество» назвало марку лучшего «домашнего» фарша

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Эксперты из «Роскачества» провели исследование фарша «Домашний» от нескольких производителей, признав только одну торговую марку претендентом на российский Знак качества.
«Роскачество» назвало марку лучшего «домашнего» фарша
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, для исследования были отобраны 17 популярных торговых марок фарша «Домашний» из свинины и говядины. Они были произведены в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской области, а также в Великом Новгороде. Цена на момент закупки составляла от 200 до 430 рублей за килограмм.

При этом только торговая марка «Хороший вкус» из Свердловской области может претендовать на Знак качества. Как отмечается, по результатам исследования в фарше не обнаружено пестицидов, тяжёлых металлов и радионуклидов.

При этом в фарше «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» из Московской области обнаружены бактерии листерии, а излишне много антибиотиков нашли в фарше «Рестория» (Московская область) и «Ариант» (Челябинская область), пишет газета.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что «Роскачество» отчиталось о результатах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.

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