В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов из КНР

Представитель департамента здравоохранения Приморского края рассказал РИА Новости о состоянии пострадавших в ДТП китайских туристов и русского водителя.

«Состояние у пострадавших стабильное, это сказал главврач Уссурийской больницы. Четверо остаются в медучреждении — три туриста и водитель. Все четверо стабильны, в том числе турист, который в реанимации», — сказал собеседник.

Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо во время движения.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.