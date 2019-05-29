В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов из КНР

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Представитель департамента здравоохранения Приморского края рассказал РИА Новости о состоянии пострадавших в ДТП китайских туристов и русского водителя.

«Состояние у пострадавших стабильное, это сказал главврач Уссурийской больницы. Четверо остаются в медучреждении — три туриста и водитель. Все четверо стабильны, в том числе турист, который в реанимации», — сказал собеседник.

Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо во время движения

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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