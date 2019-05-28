В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается, что пассажирский автобус, направлявшийся в сторону Владивостока, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на 665-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток.

«По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, медики и спасатели.

Ранее источник заявил, что в результате ДТП в Приморье погибли два китайских туриста и трое пострадали.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими.