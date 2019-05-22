В Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими
- РИА Новости
Авария произошла в Горячем Ключе 21 мая в 22:30. По предварительным данным, на 41-м км трассы Кубанская — Саратовская водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus.
Водитель Skoda погиб на месте, его пассажир получил травмы. Также госпитализированы водитель и три пассажира Lexus, в том числе восьмилетний ребёнок.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.