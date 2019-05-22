В Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими

В Краснодарском крае организовали проверку по факту ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Горячем Ключе 21 мая в 22:30. По предварительным данным, на 41-м км трассы Кубанская — Саратовская водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus.

Водитель Skoda погиб на месте, его пассажир получил травмы. Также госпитализированы водитель и три пассажира Lexus, в том числе восьмилетний ребёнок.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.