Источник: в Приморье в ДТП с автобусом погибли два туриста из Китая
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Отмечается, что автобус, в котором находились около 50 человек, перевернулся в районе Уссурийска.
«По наряду скорой помощи два человека без признаков жизни. Ещё трое доставлены в лечебно-профилактическое учреждение. Все, по предварительным данным, — граждане КНР», — заявил он.
Ранее в Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, в результате были госпитализированы 11 человек.
URA.RU также передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.