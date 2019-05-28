Источник: в Приморье в ДТП с автобусом погибли два туриста из Китая

Короткая ссылка
В Приморском крае в результате ДТП с автобусом погибли два китайских туриста, ещё трое пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи.
Источник: в Приморье в ДТП с автобусом погибли два туриста из Китая
  • © РИА Новости

Отмечается, что автобус, в котором находились около 50 человек, перевернулся в районе Уссурийска.

«По наряду скорой помощи два человека без признаков жизни. Ещё трое доставлены в лечебно-профилактическое учреждение. Все, по предварительным данным, — граждане КНР», — заявил он. 

Ранее в Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, в результате были госпитализированы 11 человек.

URA.RU также передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить