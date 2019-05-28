Источник: в Приморье в ДТП с автобусом погибли два туриста из Китая

В Приморском крае в результате ДТП с автобусом погибли два китайских туриста, ещё трое пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Отмечается, что автобус, в котором находились около 50 человек, перевернулся в районе Уссурийска.

«По наряду скорой помощи два человека без признаков жизни. Ещё трое доставлены в лечебно-профилактическое учреждение. Все, по предварительным данным, — граждане КНР», — заявил он.

Ранее в Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, в результате были госпитализированы 11 человек.

URA.RU также передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.