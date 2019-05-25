В Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами

Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, 43-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту Оренбург — Махачкала… при совершении манёвра обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом и съехал в кювет. В микроавтобусе были 13 человек. В результате ДТП 11 пассажиров с травмами доставлены на «скорой» в больницу», — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы областного управления ГИБДД Елена Морозова.

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.