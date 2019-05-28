Шесть пострадавших в ДТП в Приморье находятся в тяжёлом состоянии

В Приморском крае шесть человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Китая, находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона.

«Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжёлом состоянии», — заявил он.

Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо во время движения.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.