В Госдуме предложили создать медицинскую инженерную службу
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«Нужна инженерная служба, которая следила бы за исправностью медицинского оборудования как с точки зрения лечебного эффекта, так и с точки зрения его технического состояния, которое в данном случае сыграло трагическую роль», — заявил он.
По его словам, для этого потребуется внести изменения в законодательство. Как отметил Онищенко, в настоящее время руководство медучреждений обладает большими полномочиями, но такие меры нужны.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту гибели 51-летней пациентки в одном из онкодиспансеров Воронежа.