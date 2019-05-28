В Госдуме предложили создать медицинскую инженерную службу

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН предложил создать специализированную медицинскую службу, чтобы предотвращать инциденты, подобные ЧП в Воронеже.
В Госдуме предложили создать медицинскую инженерную службу
  • ©pixabay.com

«Нужна инженерная служба, которая следила бы за исправностью медицинского оборудования как с точки зрения лечебного эффекта, так и с точки зрения его технического состояния, которое в данном случае сыграло трагическую роль», — заявил он.

По его словам, для этого потребуется внести изменения в законодательство. Как отметил Онищенко, в настоящее время руководство медучреждений обладает большими полномочиями, но такие меры нужны.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту гибели 51-летней пациентки в одном из онкодиспансеров Воронежа.

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