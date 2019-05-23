Бастрыкин взял на контроль приведшее к смерти пациентки ЧП в больнице Воронежа

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту гибели 51-летней пациентки в одном из онкодиспансеров Воронежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Бастрыкин взял на контроль приведшее к смерти пациентки ЧП в больнице Воронежа
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«Ход расследования вышеуказанного уголовного дела, а также ход проведения проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнила она.

При этом отмечается, что по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что специалисты Росздравнадзора проверят вышедший из строя аппарат лучевой терапии в воронежском онкодиспансере, где скончалась пациентка. 

Уточнялось, что женщина умерла от полученных в ходе процедуры травм.

Также URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области передавало, что представители надзорного ведомства обнаружили нарушения в работе травмпункта Первоуральской городской больницы.

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