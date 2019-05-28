В Госдуме прокомментировали первый арест по статье о лидерстве в ОПГ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT первый арест криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
В Госдуме прокомментировали первый арест по статье о лидерстве в ОПГ
  • © РИА Новости

«Первый арест говорит о том, что закон уже в действии. Оперативники и следователи сейчас будут очень аккуратно подходить к подобным делам, особенно к первым. Будет необходимо доказывать, что человек является лидером ОПГ», — сказал депутат.

Шхагошев также отметил, что появление данного закона является переломным моментом в деятельности оперативников, которые специализируются на организованных преступных группировках.

«За десятки лет своей деятельности они не могли привлекать лидеров ОПГ к ответственности просто за факт лидерства, если они не совершали преступлений. Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», — заключил он.

Ранее в Томске впервые арестовали криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить