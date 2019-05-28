В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

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В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
  • РИА Новости

По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.

Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики. 

Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.

В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Санкция новой статьи предусматривает возможность лишения свободы на срок от восьми до 15 лет и наложения штрафа в размере до 5 млн рублей. Также она исключает возможность применения условного наказания.

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