В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
- РИА Новости
По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.
Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики.
Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.
В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Санкция новой статьи предусматривает возможность лишения свободы на срок от восьми до 15 лет и наложения штрафа в размере до 5 млн рублей. Также она исключает возможность применения условного наказания.