В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом информирует пресс-служба Управления Министерства внутренних дел России по Томской области.

По данным ведомства, местный житель имел статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона. Также в МВД заявили, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона.

Отмечается, что подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. При этом во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики.

Подозреваемый, имя которого не называется, арестован на два месяца.

В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Санкция новой статьи предусматривает возможность лишения свободы на срок от восьми до 15 лет и наложения штрафа в размере до 5 млн рублей. Также она исключает возможность применения условного наказания.