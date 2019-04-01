В России ужесточили наказание за организацию ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что УК дополняется новой статьёй, по которой в отношении лидеров преступных группировок вводится уголовная ответственность — возможно лишение свободы от 8 до 15 лет и наложение штрафа до 5 млн рублей.

Закон исключает возможность применения условного осуждения.

27 марта Совет Федерации одобрил президентский закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

В конце марта в Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году. Как сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», расследованы и переданы в суд уголовные дела по 36 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым ОПГ.