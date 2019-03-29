В Севастополе заявили о ликвидации четырёх ОПГ в 2018 году

В Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные, которые приводит в отчёте за прошлый год начальник управления МВД России по городу Василий Павлов.

Расследованы и переданы в суд уголовные дела по 36 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым ОПГ.

«Более половины противоправных деяний, совершённых данными преступными группами, это преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также кражи и незаконное изготовление фальсификата алкоголя», — отмечается в отчёте.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области задержали 18 человек, подозреваемых в производстве и продаже наркотиков через интернет-магазин.