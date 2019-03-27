Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

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Совет Федерации одобрил президентский закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
  • Reuters

Согласно документу, УК дополняется новой статьёй, по которой в отношении лидеров преступных группировок вводится уголовная ответственность — возможно лишение свободы от 8 до 15 лет и наложение штрафа до 5 млн рублей.

Закон исключает возможность применения условного осуждения.

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

14 марта Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
 

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