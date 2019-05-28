Основатель системы ОМС оценил изменение правил медицинского страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования, согласно которым в России усилится профилактическое направление в работе поликлиник.

«По моему мнению, программа такой профилактической направленности очень важна. Она позволит выявить объём заболеваний и состояний у населения. Это необходимо, потому что тогда мы поймём все риски и нужный объём финансов, которые потребуются на охрану здоровья, проведение профилактических и медицинских мероприятий. Граждане будут поставлены на диспансерный учёт, что позволит систематизировать медицинскую помощь населению», — сказал он.

Гришин также отметил, что изменения правил повлекут за собой увеличение объёма работы медицинских учреждений.

«Там необходимо увеличивать численность персонала, платить сотрудникам достойные деньги. Для населения понимание своего собственного здоровья и посещение врачей важно, и необходимо понимать, что после всего этого мы сможем наметить комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий. Со всех точек зрения данная программа очень важна», — заключил он.

28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что в стране усилится профилактическое направление в работе поликлиник.

Так, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию всех россиян, после чего для каждого гражданина будет определена группа здоровья.