В России изменились правила обязательного медицинского страхования

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Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
  • © РИА Новости

Согласно документу, в стране усилится профилактическое направление в работе поликлиник. Так, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию всех россиян, после чего для каждого гражданина будет определена группа здоровья.

При этом в случае выявления хронического заболевания, которое требует постоянного контроля врача, человека поместят под наблюдение и он будет проходить медобследование несколько раз в год. 

Изменения коснутся и работы страховых компаний. Теперь они будут работать с обращениями и жалобами, а также помогать в спорных ситуациях.

Кроме того, если у пациента возникнут сомнения в качестве лечения, страховые представители будут обязаны назначить экспертизу.

Ранее ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.

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