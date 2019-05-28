В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в стране усилится профилактическое направление в работе поликлиник. Так, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию всех россиян, после чего для каждого гражданина будет определена группа здоровья.

При этом в случае выявления хронического заболевания, которое требует постоянного контроля врача, человека поместят под наблюдение и он будет проходить медобследование несколько раз в год.

Изменения коснутся и работы страховых компаний. Теперь они будут работать с обращениями и жалобами, а также помогать в спорных ситуациях.

Кроме того, если у пациента возникнут сомнения в качестве лечения, страховые представители будут обязаны назначить экспертизу.

Ранее ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.