Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
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Специальности, связанные с информационными технологиями, являются наиболее востребованными и в ближайшей перспективе будут хорошо оплачиваться. Такое мнение высказали почти 49% респондентов.
Также наиболее перспективными, по мнению родителей, являются такие направления, как медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%).
Самыми невостребованными направлениями родители школьников назвали науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).
Большинство родителей уверены, что получение высшего образование в современных реалиях необходимо (71,7%).
Треть семей настроены на то, чтобы дети учились в одном из лучших вузов своего региона. Около 9% планируют отправить детей на учёбу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Опрос родителей школьников об образовательных и карьерных перспективах развития их детей проводился специалистами РАНХиГС в 2018 году.
Ранее эксперты НИУ ВШЭ назвали самые популярные специальности среди российских студентов.