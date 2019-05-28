Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей. С результатами опроса ознакомился RT.

Специальности, связанные с информационными технологиями, являются наиболее востребованными и в ближайшей перспективе будут хорошо оплачиваться. Такое мнение высказали почти 49% респондентов.

Также наиболее перспективными, по мнению родителей, являются такие направления, как медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%).

Самыми невостребованными направлениями родители школьников назвали науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).

Большинство родителей уверены, что получение высшего образование в современных реалиях необходимо (71,7%).

Треть семей настроены на то, чтобы дети учились в одном из лучших вузов своего региона. Около 9% планируют отправить детей на учёбу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос родителей школьников об образовательных и карьерных перспективах развития их детей проводился специалистами РАНХиГС в 2018 году.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ назвали самые популярные специальности среди российских студентов.