Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на журналиста в Хакасии

Короткая ссылка
Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.
Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на журналиста в Хакасии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, Максим Усов, представитель главы Хакасии Валентина Коновалова, заявил, что губернатор считает произошедшее вопиющим случаем.

«Валентин Олегович считает данный инцидент вопиющим случаем и нарушением всех норм и правил», — уточнил он.

Ранее члены президиума генерального совета «Единой России» приняли решение исключить Сергея Зайцева из партии после того, как чиновник напал на журналиста Ивана Литомина.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить