Генпрокуратура взяла на контроль дело о нападении на журналиста в Хакасии

Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, Максим Усов, представитель главы Хакасии Валентина Коновалова, заявил, что губернатор считает произошедшее вопиющим случаем.

«Валентин Олегович считает данный инцидент вопиющим случаем и нарушением всех норм и правил», — уточнил он.

Ранее члены президиума генерального совета «Единой России» приняли решение исключить Сергея Зайцева из партии после того, как чиновник напал на журналиста Ивана Литомина.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.