В ЕР прокомментировали нападение главы района Хакасии на журналиста
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Евгения Ревенко.
«От лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — сказал он.
Ревенко добавил, что «какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии «Единая Россия», обязан отвечать на подобные вопросы.
Инцидент произошёл во время съёмок программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».
Во время съёмок передачи глава района напал на корреспондента и повалил его на пол. Отмечается, что журналисты телеканала снимали сюжет о состоянии жилья для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.