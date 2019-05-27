В ЕР прокомментировали нападение главы района Хакасии на журналиста

Комиссия по этике партии «Единая Россия» в ближайшее время вынесет решение в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Евгения Ревенко.

«От лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — сказал он.

Ревенко добавил, что «какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии «Единая Россия», обязан отвечать на подобные вопросы.

Инцидент произошёл во время съёмок программы «Дежурная часть». Видеозапись сюжета, в котором содержатся и кадры нападения, опубликована на сайте «Вести.Ru».

Во время съёмок передачи глава района напал на корреспондента и повалил его на пол. Отмечается, что журналисты телеканала снимали сюжет о состоянии жилья для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.