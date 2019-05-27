СК возбудил дело по факту нападения главы района Хакасии на журналиста

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба ведомства.
СК возбудил дело по факту нападения главы района Хакасии на журналиста
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Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По версии следствия, 22 мая съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» в рамках подготовки репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с Зайцевым.

В ходе встречи чиновник толкнул журналиста и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив физическую боль, проинформировали в СК.

Отмечается, что в рамках дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования, о которой говорили авторы сюжета.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку инцидента.

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