СК возбудил дело по факту нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По версии следствия, 22 мая съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» в рамках подготовки репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с Зайцевым.

В ходе встречи чиновник толкнул журналиста и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив физическую боль, проинформировали в СК.

Отмечается, что в рамках дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования, о которой говорили авторы сюжета.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку инцидента.