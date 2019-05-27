Чиновника из Хакасии Зайцева исключат из ЕР после ЧП с журналистом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Он назвал произошедшее в регионе «очередным приступом белой чиновничьей горячки».
«Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он (Зайцев. — RT) попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — заявил Турчак.
Отмечается, что Зайцева не только исключат из партии, но и приостановят его полномочия в качестве члена регионального политсовета.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл во время съёмок программы «Дежурная часть», посвящённой вопросу состояния жилья для пострадавших от лесных пожаров в регионе в 2015 году.
В ходе работы съёмочной группы Зайцев напал на Литомина и повалил его на пол.
- Видео нападения чиновника из Хакасии на журналиста
Впоследствии стало известно, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.