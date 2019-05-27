Чиновника из Хакасии Зайцева исключат из ЕР после ЧП с журналистом

Члены президиума генерального совета «Единой России» приняли решение исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии после того, как чиновник напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

Он назвал произошедшее в регионе «очередным приступом белой чиновничьей горячки».

«Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он (Зайцев. — RT) попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — заявил Турчак.

Отмечается, что Зайцева не только исключат из партии, но и приостановят его полномочия в качестве члена регионального политсовета.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл во время съёмок программы «Дежурная часть», посвящённой вопросу состояния жилья для пострадавших от лесных пожаров в регионе в 2015 году.

В ходе работы съёмочной группы Зайцев напал на Литомина и повалил его на пол.

Видео нападения чиновника из Хакасии на журналиста

Впоследствии стало известно, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.