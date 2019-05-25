Двух участников флешмоба в школе Владивостока привлекли в ответственности

Полиция привлекла к административной ответственности двух 11-классников, которые участвовали в костюмированном флешмобе в одной из школ. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владивостоку.

«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении школьников составили административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП России (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия), за которую предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей и конфискации формы.

В отношении других учеников, преподавателей и руководства школы проверка продолжается.

Ранее в МВД заявили, что родители выпускницы, надевшей полицейскую форму, будут оштрафованы.

В СМИ и соцсетях появилось видео, на котором ученики танцуют в откровенных костюмах и полицейской форме, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.