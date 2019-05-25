Двух участников флешмоба в школе Владивостока привлекли в ответственности
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- РИА Новости
«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении школьников составили административные протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП России (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия), за которую предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей и конфискации формы.
В отношении других учеников, преподавателей и руководства школы проверка продолжается.
Ранее в МВД заявили, что родители выпускницы, надевшей полицейскую форму, будут оштрафованы.
В СМИ и соцсетях появилось видео, на котором ученики танцуют в откровенных костюмах и полицейской форме, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.