В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

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Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками
  • © Алексей Владыкин
  • РИА Новости

Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях. На нём видно, как ученики танцуют в откровенных костюмах, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.

По словам директора школы Галины Пугиной, видео было снято после официальной фотосессии для школьного альбома.

«А этот кусочек, как они мне объяснили, — они разделись и решили немножко пошутить», — заявила она. 

Также Пугина сообщила, что после инцидента ученики с родителями приходили к ней и извинялись. Директор школы добавила, что действия школьников не были злонамеренными.

Ранее в МВД заявили, что родители выпускницы, надевшей полицейскую форму, будут оштрафованы. 

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