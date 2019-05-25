В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома

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Спасателям удалось ликвидировать пожар на кровле жилого дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«Принятыми мерами в 01:04 возгорание локализовано, а в 01:59 ликвидировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 120 жильцов были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 24 мая в 23:32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре на кровле 5-этажного жилого дома по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7.

7 мая URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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