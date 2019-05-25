В Москве жильцов загоревшегося дома эвакуировали

В Москве загорелась кровля жилого дома. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, жильцы были эвакуированы.

«в 23 часа 32 минуты в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.7», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

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