Глава Минтруда заявил о тренде на снижение безработицы в России

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что на российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы, 2012—2015, этот показатель составлял 5,2—5,5%», — сказал он.

По его словам, подобная динамика наблюдается и в I квартале нынешнего года. В частности, он указал, что в нынешнем марте безработица была на уровне 4,7%, а в этом же месяце в прошлом году — 5%.

«То есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается», — добавил Топилин.

Ранее сообщалось, что на начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет в России отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

В январе телеканал «360» сообщал, что в Московской области свыше 5,5 тыс. безработных прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профобразование.