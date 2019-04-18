Росстат назвал уровень безработицы в России

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала об уровне безработицы в России.
Росстат назвал уровень безработицы в России
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В марте 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости России в качестве безработных были зарегистрированы около 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.

Согласно статистике Росстата, экономически активное население в марте составило 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Ранее в Минтруде выяснили, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан от 16 до 29 лет.

В январе телеканал «360» сообщал, что в Московской области свыше 5,5 тыс. безработных прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профобразование.

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