Росстат назвал уровень безработицы в России
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«В марте 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указали в ведомстве.
Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости России в качестве безработных были зарегистрированы около 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.
Согласно статистике Росстата, экономически активное население в марте составило 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.
Ранее в Минтруде выяснили, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан от 16 до 29 лет.
В январе телеканал «360» сообщал, что в Московской области свыше 5,5 тыс. безработных прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профобразование.