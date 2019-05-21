В рамках ПМЭФ обсудят развитие здравоохранения

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоятся сессии и круглые столы, посвящённые развитию здравоохранения.

Их участники обсудят реализацию национальных программ общественного здоровья, взаимодействие власти и бизнеса для достижения национальных целей, развитие технологий, создание новых лекарств и потребность в программах корпоративного здоровья.

«Уверена, что благодаря участию ведущих специалистов из разных областей, включая коллег из иностранных государств, дискуссии будут продуктивными и интересными, а выработанные предложения — практически применимыми», — заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.