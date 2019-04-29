Объявлена расширенная программа ПМЭФ

Стала известна расширенная программа Петербургского международного экономического форума, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

Главная тема ПМЭФ-2019 — «Формируя повестку устойчивого развития».

Деловая программа состоит из четырёх блоков, посвящённых мировой и российской экономике, технологиям и человеку.

В рамках указанных направлений планируется в том числе обсудить вопросы макроэкономического развития и привлечения инвестиций в национальные проекты, а также возможности и вызовы, следующие за развитием технологий, и роль образования и подготовки кадров для экономики будущего.

Ранее стала известна архитектура деловой программы ПМЭФ-2019.