Стала известна архитектура деловой программы ПМЭФ-2019

Стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2019.

Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

В программу вошло четыре тематических блока. Трек «Мировая экономика в поисках баланса» включает темы, посвящённые обсуждению самых актуальных трендов мировой экономики и геополитики, вопросам макроэкономического развития, экологической безопасности, международной торговли.

В рамках трека «Российская экономика: реализуя цели национального развития» состоятся обсуждения и презентации самых перспективных и важных проектов федерального значения. Блок раскрывает темы, связанные с рассмотрением путей развития экономики России, её роли в мировой экономике, влияния внешних и внутренних факторов на отдельные отрасли.

Трек «Технологии, приближающие будущее» посвящён последним достижениям в области науки и технологий, тому, что в ближайшей перспективе будет менять представления о жизни и бизнесе, вопросам научной дипломатии и международной кооперации в науке.

В рамках трека «Человек — прежде всего» состоится «Трианонский диалог». Также планируется рассмотреть вопросы роли образования, культуры и искусства в современной экономике, то, как меняется жизнь человека в цифровую эпоху.

Кроме того, в рамках ПМЭФ пройдут бизнес-диалоги участников из России с представителями делегаций из Австрии, Индии, Италии, КНР, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, стран Африки и др.

Также запланированы региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодёжный экономический форум, конференция ШОС, форум МСП, конференция БРИКС.

Ранее сообщалось, что победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» объявят на ПМЭФ-2019.