Победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» объявят на ПМЭФ-2019

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Награждение победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия» состоится в рамках ПМЭФ-2019, сообщает газета «Известия».
Победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» объявят на ПМЭФ-2019
  • ©forumspb.com

«Площадка ПМЭФ не случайно выбрана для объявления победителей и проведения торжественного награждения», — сказал директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

По его словам, ПМЭФ — это территория диалога и общения.

«Уверен, что для победителей конкурса участие в мероприятиях Форума будет бесценным опытом и весомым дополнением к основному призовому фонду», — сказал Стуглев.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся и студентов, молодых педагогов, специалистов, а также авторов молодёжных инициатив в возрасте от 14 до 35 лет. 

Ранее «Янтарный край» передавал, что с 15 по 29 марта в Калининграде состоится фестиваль студенческих и молодёжных театров.

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