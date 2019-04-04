Победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» объявят на ПМЭФ-2019

Награждение победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия» состоится в рамках ПМЭФ-2019, сообщает газета «Известия».

«Площадка ПМЭФ не случайно выбрана для объявления победителей и проведения торжественного награждения», — сказал директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

По его словам, ПМЭФ — это территория диалога и общения.

«Уверен, что для победителей конкурса участие в мероприятиях Форума будет бесценным опытом и весомым дополнением к основному призовому фонду», — сказал Стуглев.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся и студентов, молодых педагогов, специалистов, а также авторов молодёжных инициатив в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее «Янтарный край» передавал, что с 15 по 29 марта в Калининграде состоится фестиваль студенческих и молодёжных театров.