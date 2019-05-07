Семьям погибших при аварийной посадке SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей

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Семьи погибших в результате аварийной посадки SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, получат выплаты в размере 9 млн рублей. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Семьям погибших при аварийной посадке SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей
  • Reuters

«Семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей: 2 млн — страховые выплаты, 2 млн — региональные выплаты, 5 млн — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал министр.

Ранее в МАК рассказали, что параметрический чёрный ящик самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, получил серьёзные повреждения. Как уточняется, звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

В результате ЧП с самолётом погиб 41 человек.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.

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