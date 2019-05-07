Семьям погибших при аварийной посадке SSJ-100 выплатят по 9 млн рублей
- Reuters
«Семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей: 2 млн — страховые выплаты, 2 млн — региональные выплаты, 5 млн — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал министр.
Ранее в МАК рассказали, что параметрический чёрный ящик самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, получил серьёзные повреждения. Как уточняется, звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.
В результате ЧП с самолётом погиб 41 человек.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.