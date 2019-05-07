Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов

Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане). С соответствующими данными ознакомился RT.

Рейтинг по итогам 2018 года возглавила Липецкая область, где 96,6% объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступны для тех, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

На втором месте — Республика Коми (94%), далее идут Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

Регионами с наименее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью стали Хакасия (28,1%), а также Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

По данным Минтруда, в целом по России доля доступных для инвалидов социальных объектов составляет 64,1%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился примерно на 6%.

22 марта в Государственную думу был внесён законопроект, который предусматривает введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.