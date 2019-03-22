В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

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В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
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За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, которые обусловлены ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, предлагается установить штраф.

Так, предлагается штрафовать от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Летом 2018 года Госдума приняла закон, который позволяет освободить от уплаты взносов на капремонт собственников жилья, где проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и неработающие инвалиды I и II групп.

В декабре URA.RU передавало, что в Екатеринбурге у незрячего пассажира потребовали плату за проезд собаки-поводыря.

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