В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.

За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, которые обусловлены ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, предлагается установить штраф.

Так, предлагается штрафовать от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Летом 2018 года Госдума приняла закон, который позволяет освободить от уплаты взносов на капремонт собственников жилья, где проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и неработающие инвалиды I и II групп.

В декабре URA.RU передавало, что в Екатеринбурге у незрячего пассажира потребовали плату за проезд собаки-поводыря.