В Омске завели дело по факту травмирования ребёнка на территории гимназии

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В Омске завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на территории гимназии, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
В Омске завели дело по факту травмирования ребёнка на территории гимназии
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 24 апреля на улице 3-я Транспортная. По имеющимся данным, 12-летний мальчик бегал по крыше склада. Работник учреждения крикнул на ребёнка, тот оступился и упал на металлическое ограждение. Пострадавший госпитализирован.

По данным регионального Минздрава, здоровью мальчика ничего не угрожает.

Дело в отношении должностных лиц гимназии возбудили по статье «Халатность».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области организовали доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.

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